Spor Toto 1. Lig’in 10. hafta mücadelesinde karşılaşacak Samsunspor ile Boluspor, resmi müsabakalarda 64. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Spor Toto 1. Lig’in 10. hafta mücadelesinde karşılaşacak Samsunspor ile Boluspor, resmi müsabakalarda 64. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Samsunspor ile Boluspor daha önce 63 kez birbirlerine rakip oldu. Bu iki takımın karşılaşmalarında 23 kez Samsunspor, 28 kez de Boluspor sahadan galibiyetle ayrıldı. 12 maçta ise taraflar puanları paylaştı. İki takım arasında Samsun’da oynanan maçlarda 17 kez Samsunspor, 5 kez Boluspor kazandı. Samsun’daki 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Mücadele öncesinde Boluspor 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Rakip filelere 9 gol gönderen Bolu temsilcisi kalesinde ise 4 gol gördü. Boluspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç mağlup olmadı.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon oynadığı 9 mücadelede 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi. Rakip filelere 12 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü. Samsunspor bu sezon kendi sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

23 Ekim Pazar günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Can Cengiz, Oğuz Kaan Çalışır ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetecek.