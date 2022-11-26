Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında birbirine rakip olacak Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü tarihlerindeki 10. randevuya çıkacaklar.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında birbirine rakip olacak Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü tarihlerindeki 10. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Ankara Keçiörengücü bu zamana kadar 9 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 4’ünü Samsunspor, 2’sini Ankara Keçiörengücü kazandı ve 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Ankara’da 5 kez birbirlerine rakip olan iki takım birbirlerine karşı 1’er kez kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Samsunspor rakibine karşı en son deplasman galibiyetini 32 yıl önce 1990 yılının Kasım ayında aldı. Kırmızı-beyazlılar o tarihten bu yan Ankara’da oynadığı 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayamadı.

Ankara Keçiörengücü bu sezon ligde oynadığı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Rakip filelere 25 gol atan Keçiörengücü, kendi kalesinde ise 18 gol gördü. Ligde kendi sahasında 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ankara temsilcisi, içeride oynadığı maçlarda rakip filelere 9 gol atarken, kendi kalesinde ise 10 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Rakip filelere 19 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 12 gol gördü. Deplasmanda 7 maçta mücadele eden Samsunspor bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 9 gol gönderen kırmızı-beyazlılar kendi kalesinde ise 6 gol gördü.

27 Kasım Pazar günü Ankara Aktepe Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar ve Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek.