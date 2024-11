SAMSUN (İHA) – Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, FIFA tarafından 2 dönem kesinleşmiş transfer yasağı olan takımları hakkında sezon başlamadan önce "Paraşütsüz düşer" manşetleri atıldığına dikkat çekerek, "İnanılmaz bir performans sergiliyoruz” dedi.

Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri, kulübün son durumu ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri duyurmak amacıyla Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklaması yaptı. Tüm İcra Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, takımın çok iyi bir performans gösterdiğini, bu iyi gidişi sürdürmek için çok akıllı ve sabırlı davranmaları gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

“Paraşütsüz düşersiniz diyorlardı, inanılmaz bir performans sergiliyoruz”

Ligin ilk 13 haftasında elde edilen başarıya spor kamuoyunun sezon başında ihtimal vermediğine değinen Veysel Bilen, “Sezona başlarken, ‘Transfer yasağı var, paraşütsüz düşersiniz’ diye manşetler atıldı. Programlarda da günah keçisi ilan edildik. Bu yazılanların mürekkebi kurumadı. Şu an geldiğimiz nokta da bizleri yanıltmasın. Gerçekçi olmak lazım. Bugün geldiğimiz noktada inanılmaz bir performans sergiliyor takım ve teknik ekip. Bunun için takımımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok uyumlu çalışıyoruz. Bu başarı ekip çalışmasından kaynaklanıyor. 2 kamp dönemini çok iyi geçirdik. İcra kurulu ve teknik ekip çok iyi çalışıyor. Bugün borçsuz tek kulüp Samsunspor. Oyuncu maaşları ve primleri sorunsuz ödeniyor. Taraftarlarımız inanılmaz destek veriyor. Tüm Türkiye Samsunspor taraftarlarını konuşuyor. Taraftar, camia, basın, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer Samsunspor sevdalıları inanılmaz destek veriyor. Durum böyle olunca oyuncu da tüm gücünü vermeye çalışıyor. Huzurlu bir ortam var. Ayrıca oyuncular geçen seneden birbirini tanıyor. Hocamız da Gisdol’den sonra yeni oyun planı geliştirdi ve o da tuttu. Ancak bugün aldığımız puana rağmen bu işlerin şakası yok. Ligin daha 3’te 1’ini tamamladık. Daha uzun bir periyot var. İkinci yarı kıran kırana geçiyor. Mücadelenin içerisinde her türlü şey dönüyor. O nedenle bizim çok uyanık olmamız, sıkı çalışmamız lazım. Bu ekip çalışmasını bozmadan hareket etmemiz lazım. Hedefimiz, ise ligi en iyi yerde bitirmek. Birinci hedef ise kendimizi sağlama almak. Ondan sonra hedef nereye götürecek bakacağız. Her maçta alınabilecek 3 puan var mı var. Biz o 3 puanlara talibiz. Ne kadarını alırız bilemeyiz” diye konuştu.

“Takımımız 13-14 adamla oynuyor”

Çok dar bir futbolcu kadroyla başarılı işlere imza attıklarına da değinen Bilen, “Alanyaspor maçı ortada. Milli ara sonrası oynanan oyundan memnun olmadık. Futbolun içinde bunlar var. Göklere çıkarttığımız bu oyuncu grubunu bir Alanyaspor ile berabere kaldı diye yerecek halimiz yok. Maçın ardında hemen kötü söylemler başladı. Karşımızdaki de kaç yıldır Süper Lig’de oynuyor. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Alınan her puan altın değerinde. Sabırlı olunması gerekiyor. Böyle iniş çıkışlar olacaktır. Yine evimizde Bodrumspor ile oynayacağız. O da çok zor maç. Üstelik Cumartesi 13.30’da oynanacak. Taraftarlarımızın büyük kısmının çalıştığı saat dilimine denk geliyor. Muhtemelen sakatlık nedeniyle Carlo Holse’den yine yararlanamayacağız. Sarı kart cezası ve sakatlıklar da var. Bodrumspor maçında sarı kart ceza sınırında 4 oyuncumuz var. Bunlardan biri sarı kart görse Eyüpspor karşısında oynayamayacaklar. Bizim kadromuz 30 kişilik ya da geniş değil. Hocanın 5 kişi birden sahaya göndereceği adam yok. Gerçekçi olmak lazım. Baktığınız zaman takım 13-14 adamla oynuyor. Bir de işleyişin içerisinde kilit 3-4 adamı kaybedersen Allah muhafaza. O nedenle uyanık olmada, sabırlı olmada ve birlik beraberliğimizi korumada büyük fayda var. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek” şeklinde konuştu.

Forma satış kampanyası ve destekler

Forma kampanyası kapsamında şu ana kadar 5 bin 656 adet forma sattıklarını dile getiren Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, “Forma satış kampanyalarımız ve diğer işlerimizde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, her türlü katkıyı fazlasıyla veriyor. Samsun Valimiz Orhan Tavlı da aynı şekilde desteklerini esirgemiyor. Katkı veren ilçe belediye başkanlarımız da var. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ’ı ziyaret ettik. Ondan da rica ettik. ‘Sizin de uhdenizde olan belediye (Atakum Belediyesi) ile temas edemedik’ dedik. Sonrasında da bir sonuç olmadı” açıklamasında bulundu.

Görüşme taleplerini kabul etmeyen ve iletişime geçmeyen tek belediye başkanının Serhat Türkel olduğuna dikkat çeken Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ise “Tüm ilçe belediye başkanlarımızın yüzde 90’ını ziyaret ettik. Bir tek ne hikmetse Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ısrarlarımıza rağmen telefonlarımıza çıkmadı. Kendilerine ulaşamadık. Hayırlı olsun demeye çalıştık ama Atakum Belediyesi ile hiçbir şekilde irtibat kuramadık. Diğer belediye başkanlarımızın hepsiyle görüştük” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca İcra Kurulu Üyeleri Suat Çakır, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Zafer Erdoğan da kendi alanlarıyla alakalı bilgilendirmede bulundu.