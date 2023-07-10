SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, bu yıl Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek takımlarının ligde kalıcı olması için çaba göstereceklerini ifade ettiler.

Kısa süre önce kongre yapan Samsunspor Kulübü Derneği, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na istinaden Samsunspor Kulübü olarak çalışmalarına devam ediyor. Göreve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri de Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklaması yaparak, basketbol ve diğer branşlar hakkındaki gelecek sezon hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte Türkiye’de hem basketbol hem futbol branşında Süper Lig düzeyinde takımı bulunan 4 kulüpten biri olduklarına dikkat çeken Samsunspor Kulübü Başkanvekili Arzu Uslu, “Futbol ve basketbol takımımız bu yıl Süper Lig’de mücadele edecek. Kulüp olarak basketbolun yanı sıra masa tenisi, boks ve judoda profesyonel olarak mücadele ediyoruz. Kulüp olarak bu yıl her zamankinden daha fazla maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Basketbol takımımızın Süper Lig’de kalıcı olması için bütçemiz çerçevesinde bir takım kuracağız. Ana sponsorluk, forma sponsorluğu ve reklam gibi konularda basketbol ve Samsun sevdalılarının desteklerini ihtiyacımız var. Bu yıl basketbol takımına 5 yabancı sporcu transferi yapacağız. Güçlü ve karakterli bir takım kurmak istiyoruz. Akademimizde de 20 branşta sporcu yetiştirmek için çalışmalara başladık. Yarından itibaren voleybol branşında sporcu yetiştireceğiz” dedi.

Basın toplantısına ayrıca yönetim kurulu üyeleri Ali Asal, Abdullah Engiz, Yaşar Çelik, Murat Alanyurt, Zafer Erdoğan, Serkan Kaya, Fazlıhan Carus ve Zahit Çetin’in yanı sıra Samsunspor Basketbol Kulübü’nün Genel Menajeri Emre Ekim de katılarak, kendi alanları hakkında açıklamalarda bulundu.