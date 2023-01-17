Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Yusuf Erdoğan’ın bize imza atmasını beklerken, Adana Demirspor ile anlaştı" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Yusuf Erdoğan’ın bize imza atmasını beklerken, Adana Demirspor ile anlaştı" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, D-Smart ekranlarında yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında Serhan Türk’ün sorularını yanıtladı. Her ligin kendisine has bir özelliği olduğu söyleyen Başkan Yıldırım, “Bu ligi öğrendik, inşallah şeytanın bacağını kıracağız. Çıraklıktan kalfalığa geçtik, ancak halen ustalık seviyesine gelemedik. Süper Lig’e çıktığımız zaman ustalık belgemizi almış olacağız. TFF ve Spor Toto gelirleri hariç hiçbir gelirimiz yok. Samsunspor olarak tanınmış bir şirketiz bu yüzden finansmanı tek başıma ben karşılıyorum. Biz bu işe başladığımız zaman, kendimize yüksek bir hedef koyduk. İlk 2 sene içinde gerekirse vurup kırıp bir üst lige çıkacağız dedik. İlk sene çıkamayınca 1 yıl kaybımız oldu. Ligin ikinci yarısında bize karşı oynanan masa başı oyunlar yüzünden, 70 puan almamıza rağmen bir üst lige çıkamadık. Teknik direktörümüz, şampiyon olmak istiyorsanız, 1 milyon Euro ödediğim 2 oyuncuyu kadro dışı bırakmamızı istedi. Bu tarz durumlarda takımlar hocaları gönderir ancak bu talebi geri çevirmek istemedim. Oyuncular Samsunspor’a yetenekleriyle gelirler ama karakterleriyle kalıcı olurlar. Ben bu işe sosyal sorumluluk projesi olarak görüp girdim. Bizim örnek kulüp olarak Süper Lig’de yer almamız gerekiyor. Samsun şehrinin bir hayali var ancak hakemler bizim kabusumuz haline geldi” şeklinde konuştu.

“Yusuf Erdoğan, Samsunspor’a imza atacakken ’babam istemiyor’ deyip, Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı”

Yusuf Erdoğan’ın transferiyle ilgili sorulan soruya Yüksel Yıldırım, “Yusuf Erdoğan’ın menajeriyle, Trabzonspor Kulübü’yle ve kendisiyle anlaşmıştık. Samsunspor’a imza atmaya gelmesini beklerken ’babam istemiyor’ diyerek verdiğimizin 2 katına Adana Demirspor ile anlaştı. Haliyle oyuncuyu da suçlayamıyoruz. Samsunspor’a herkesin yaptıklarını yapmak için değil, yapılmayanı yapmak için başkan oldum. Kuruluşundan itibaren altyapısı olmayan bir kulübe, Türkiye’nin ender tesislerinden birini yaptım. Bizim hedefimiz, ilk günden beri ilk ikiye girip Süper Lig’e çıkmak. Bu hafta oynayacağımız Eyüpspor maçı bizim için 6 puan değerinde. İstanbul’a puan veya puanlar almak için geliyoruz. Hakemlerin adaletli yönettiği, güzel bir maç olmasını diliyorum” cevabını verdi.