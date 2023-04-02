beyaza boyasın. Samsun’a yakışır, bu liglerde görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yapacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de 30. hafta mücadelesinde Samsunspor, 5. dakikada 10 kişi kaldığı maçta ligin iddialı takımlarından Pendikspor’u 4-2 yendi. Karşılaşmanın sonunda, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım karşılaşmayı değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu.

“Önce rakibi sonra hakemi yendik”

Maçın hakemine sitem eden Yüksel Yıldırım, “Söyleyecek kelime bulamıyorum. Sözün bittiği bir geceyi yaşadık. Hakemler için bir şey söylemiyoruz. Ama bugün öyle bir hakem vardı ki sahada, yapmadığını bırakmadı. Samsunspor’un bu maçı berabere kalması veya yenilmesi için. Ben her zaman takımıma söylüyorum. Sadece rakip takımları yenmekle iş bitmiyor. Hakemleri de yenmek zorundayız. Eğer şampiyon olmak istiyorsak. Bugün öyle bir maç oynadık. Biz önce rakibi sonra hakemi yendik. 10 kişi kaldık, aslanlar gibi mücadele ettik” diye konuştu.

“Bu ligde noktayı koyduk”

Galibiyetin tüm şehri bayram yerine çevirdiğini söyleyen Başkan Yıldırım, “Bugün inandık ve umutlu ayrılıyoruz. Ben açık ve net söylüyorum. Bu 10 kişiyle 4-2 ezerek yendiğimiz maç, bizim şampiyonluğumuzun ilanıdır. Artık bu saatten sonra Samsunspor’un başka hiçbir şeyi kalmadı. Evimizdeki en zor maçımızı oynadık ve rakibimiz inatçı çıktı. ‘Yenilmeyeceğiz, puan veya puanlar alaya geliyoruz’ dediler. Duyduk 100 bin TL gibi bir prim var bu maçta. Ama bizim çocuklar cevabı direkt sahada verdi. Ben zaten Zeki’nin attığı 3. golde kendimi kaybettim. Bir anda bütün stad, hepimiz inanılmaz mutlu olduk. Bu çocukları, bu şehir günlerce alkışlasın. Bu şehri bayram yaptılar. Hocama teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir taktik savaşı sergiledi. Çok güzel değişiklikler yaptı ve inanılmaz oynadık. Yapılması gerekeni yaptı oyuncular ve bugün biz bu ligde noktayı koyduk artık. Bugün 63 puanımız var. 2 tane de oynanmamış maçla 69. Bizi 74, 75 kurtarır” şeklinde konuştu.

“Tüm şehir, artık şehri kırmızı beyaza boyasın”

Şampiyonluk hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Yıldırım, “Tüm şehir, artık şehri kırmızı beyaza boyansın. Çünkü 7 Mayıs’ta biz Atakum’da bir şenlik yapacağız. Bodrum maçından sonra şehirde herkese açık bir kutlama yapacağız. Sefo kardeşimiz de gelerek destek verecek. Belki 20 Mayıs’ta tekrar stadyumda Samsun’a yakışır bu liglerde görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yapacağız” ifadelerini kullandı.