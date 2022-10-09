Samsunsporlu futbolcular, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı öncesi antrenmanlara başladı. Antrenmanda, Gençlerbirliği maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri, pas çalışması ve yarı sahada oyun oynadı.

İlkadım’a 3 bin 750 litrelik çöp konteynerleri

İlkadım’a 3 bin 750 litrelik çöp konteynerleri

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