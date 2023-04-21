Samsun’da Ramazan Bayramı sabahında camiye koşan vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Ramazan Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatinde camileri doldurdu. Erken saatlerde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami’ye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar cami çıkışı birbirleriyle bayramlaştı. Cami görevlileri tarafından namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar ise eskinden bayramların daha neşeli geçtiğini, camilerin daha dolu olduğunu ve bu senen bayramın deprem felaketinden dolayı biraz buruk geçtiğini söyledi.