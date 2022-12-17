Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan memnuniyet anketi sonucuna göre Samsun’da yaşayan vatandaşlar mutluluk kaynağı olarak ’aileye, paraya ve toruna’ verdiği değerle Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan memnuniyet anketi sonucuna göre Samsun’da yaşayan vatandaşlar mutluluk kaynağı olarak ’aileye, paraya ve toruna’ verdiği değerle Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı.

TÜİK her yıl Türkiye’de memnuniyet araştırması yapıyor. Bu araştırmaya göre insanların mutlu olduğu değerler ve mutluluk kaynağı olan kişilere bakılıyor. Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, TÜİK tarafından yapılan memnuniyet anketini yorumladı. Dr. Selahattin Kaynak, “TÜİK yaşam memnuniyeti araştırmasına göre kadınlar ve 65 yaş üstü insanımız daha mutlu. Türkiye genelinde insanlar en çok ailesiyle mutlu oluyorlar. Sıralamada çocuklar, eş, anne ve baba, kendisi son olarak da torunları geliyor. Değerler itibarıyla ilk başta sağlık geliyor. Türk insanı sağlığı mutluluktan daha önce önemsiyor. Sonrasında sevgi, başarı, para ve iş gelmektedir. Türkiye genelinde sıralama bu şekilde oluyor" dedi.

"Samsun’un Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığı 2 parametre sağlık ve para"

Samsun’un Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığı 2 parametreden birinin sağlık, diğerinin ise para olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Kaynak, "Geçmiş yıllarda il bazında yapılan memnuniyet araştırmasına göre Samsun da Türkiye ortalamasına benzer bir performans gösteriyor. Samsun’u Türkiye ortalamasının üzerinde tutan bazı parametreler vardır. Mesela Türkiye’de Samsun aileyi önemseyen iller arasında Türkiye ortalamasının üstündedir. Aynı şekilde anne ve babaya verilen değerde Samsun’da Türkiye’nin üstündedir. Bir diğer oranda Samsun’da torunlara da daha fazla değer veriliyor. Türkiye ortalamasının üstünde bir performans sergiliyor. Samsun bu konuda 81 il içerisinde 16. sırada bulunuyor. Mutlu eden değerler itibarıyla da yine Samsun’da sağlık, sevgi, başarı, para ve iş gibi parametrelerde önemli olmaktadır. Samsun Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığı 2 parametre vardır. Bunlardan bir tanesi sağlık bir tanesi paradır. Yani şehrimiz hem sağlığı çok önemsiyor hem de parayı önemsiyor diyebiliriz” diye konuştu.

Samsunluların mutluluk kaynağı olan kişiler

TÜİK memnuniyet anketine göre insanların mutluluk kaynağı olan kişilere bakıldığında Türkiye’de insanların ‘tüm aile’ ile mutluluk oranı yüzde 73,03 iken Samsun yüzde 74,09 ile aileye Türkiye ortalamasının üstünden ortalama ile 37. sırada yer aldı. İnsanların, çocuklar ile mutluluk oranında Türkiye ortalaması 12, 86 iken Samsun’un ortalaması 12,42 oldu. Samsun bu rakamla çocuklarla mutlu olma sıralamasında Türkiye’de 37. sırada yer aldı. Eşlerle mutlu olma oranının Türkiye ortalaması 5,19 olarak kayıtlara geçti. Samsunlu insanlar eşlerle mutlu olmada 4,49 ile Türkiye ortalamasının altına düşerek 55. sırada yer aldı. Anne baba ile mutlu olmada Samsun Türkiye ortalamasının üstüne çıktı. Türkiye’de 2,88 olan ortalama, Samsun’da 3,13 oldu. Samsun’da kendisi ile mutlu olanların ortalaması ise Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak 35. sırada yer buldu. Samsunlular mutluluk kaynağı olarak torunlara verdiği değerle Türkiye ortalamasının üstüne çıktı. Türkiye toruna değer vermede ortalama 1,66 iken, Samsun’da bu rakam 2,32 oldu. Samsun bu rakamla diğer iller arasında 16. sırada yer aldı.

Samsunluların mutluluk kaynağı değerleri

Mutluluk kaynağı olan değerlere bakıldığında ise Türkiye ortalaması sağlıkta yüzde 68,01 olurken, Samsun’un ortalaması 71,85 oldu. Samsun bu rakamla 28. sırada yer aldı. Sevgi ile mutlu olma ortalamasın Samsun diğer şehirlere göre 43. sırada, başarı ile mutlulukta 63.sırada, iş ile mutlulukta 54. sırada yer buldu. Samsunlular paranın verdiği mutlukta ise yüzde 4,14 olan Türkiye ortalamasının üstüne çıkara yüzde 5,15 ile 17. sırada yer aldı.