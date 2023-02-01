Cumhuriyet tarihinin en büyük katılımlı tatbikatı, Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın adını taşıyan atış ve tatbikat alanında Kars’ta devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük katılımlı tatbikatı, Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın adını taşıyan atış ve tatbikat alanında Kars’ta devam ediyor.

9. Kolordu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars’taki “Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı”nda düzenlenen “Kış Tatbikatı-2023”, bölücü terör örgütü PKK tarafından 18 Nisan 1992’de şehit edilen Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın Samsun’da İlkadım ilçesinde yaşayan Annesi Bedriye Hamlı ve ağabeyi Ayhan Hamlı tarafından büyük bir gururla takip ediliyor.

Aile adına açıklama yapan Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı, “Şehidimizin adını taşıyan Kars’taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı ‘Kış Tatbikatı-2023’ Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ailesi olarak ailemizi hem duygulandırmış hem de onurlandırmıştır. Böylesine geniş kapsamlı bir tatbikata ev sahipliği yaptığı için bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Allah, TSK’nın hiçbir personelinin ayağına taş değdirmesin. Şehidimizin adının yaşatıldığı atış ve tatbikat alanından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tatbikata katılan 17 dost ülke ile birlikte insanlık adına bütün dünyaya hepimizi gururlandıran, dünya barışına katkı sağlayan güzel bir mesaj verdiğini, bu tür güçlü tatbikatların caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Eğer mümkün olursa benzer bir tatbikatı kardeşimin adını taşıyan Kars’taki tatbikat alanından canlı olarak, şehidimizin adını taşıyan oğlumla ve kardeşimin silah arkadaşları ile birlikte izlemek istiyorum” dedi.