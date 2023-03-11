Kadınlar El Ele Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirdiği hayır etkinliğinin gelirleriyle depremzedelere konteyner aldı.

Samsun’un Terme ilçesinde kadınlar platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzedeler için hayır etkinliği düzenlendi. Termeli Kadınlar El Ele Platformu tarafından Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda organize edilen etkinlikte bölgenin yöresel ürünleri hazırlanarak satışa sunuldu. Gün boyu süren organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayır etkinliğinden elde edilen gelirle Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu evlerini kaybeden depremzedelere konteyner alındı.

Konteynerler tahsis edilecek

Kadınların bir kez daha duyarlılıklarıyla gönülleri ısıttığını söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu ülkemiz yasa boğuldu. ‘Yüzyılın felaketi’ olarak değerlendiren bu afetin ilk gününden beri tüm milletimiz kenetlenerek bölgedeki yurttaşlarına desteklerini sürdürüyorlar. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Terme Kadınlar El Ele Platformu’nun öncülüğünde depremzedelere konteyner tedariki için buradayız. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Termeli kadınlar olarak deprem bölgesine konteyner göndermek üzere harekete geçtiklerini söyleyen Kadınlar Platformu görevlisi Fatma Kılıç, “Kardeşlik ve aile değerlerini asırlardır yaşatan Türk milletinin fertleri olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlerimizde yaptığımız yemeklerin satışıyla elde edilen gelirle konteyner almayı hedefledik. Bir ailenin yaralarını sarabilmek, onlara sıcak bir yuva verebilmek için kadınların desteğiyle etkinliğimizi düzenledik. Özellikle depremzedeler yararına olduğu için vatandaşların da yoğun bir ilgisi var. Kadını, erkeği, çocuğu, öğrencisi, yaşlısı herkes katkı sağlamak için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası hayırseverlerin de desteğiyle toplanan parayla deprem bölgesine gönderilmek üzere konteyner alındı.