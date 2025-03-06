Samsun’da, 18-30 yaş arasındaki 20 kadın mühendis, tekniker ve ilgili bölümlerden öğrenci veya mezunun faydalanacağı "Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimi Protokolü" imzalandı.

Samsun’da kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında eğitim ve faaliyetler hayata geçirilmeye başlandı. Paydaş kurumlar arasında imzalanacak alt protokoller doğrultusunda, kadınların nitelikli istihdam edilmesini sağlamak ve mesleki yetkinliklerini artırmak hedefleniyor.

Protokol kapsamında hayata geçirilecek önemli faaliyetlerden biri Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimi olacak. Eğitimin uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü; OKA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO), Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müdürlüğü, Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Samsun Şubesi arasında Yeşilyurt Demir Çelik MYO’da imzalandı.

Rektör Aydın: "Çok önemli bir protokol"

Protokol imza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Paydaşlarımızla birlikte çok önemli bir protokole imza attık. Endüstriyel robotik alanında iş birliği protokolü gerçekleştirdik. Kadınlarımızın güncel temalarda ve küresel ölçekte istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sürecin başlangıcını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu istihdam alanları ve girişimcilik faaliyetlerimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecektir. Söz konusu protokol kapsamında 6 günlük bir eğitim programı düzenlenecek ve eğitim sonunda 20 kadın istihdam edilecek. Eğitimler en kısa sürede başlayacak" dedi.

OKA Genel Sekreteri Dicle: "Protokol, nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayacak"

İmzalanan protokolün öneminden bahseden OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise "Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak 2025 yılında ‘kadın girişimciliği ve kadın istihdamı’ çalışıyoruz. 2024 yılının son çeyreğinde Samsun’da kadın girişimciliği ve istihdamının artırılması yönünde Valilik, Samsun Büyükşehir Belediyesi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile OKA arasında bir üst protokol imzalayarak bu alanda çalışmalara başlamıştık. Çeşitli saha araştırmaları sonucunda hangi alanlarda eğitim yapacağımıza dair istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda ilk eğitim ‘endüstriyel robot operatörlüğü’ alanında olacak. Bu alan aslında Samsun’un orta ve ileri teknoloji sanayi alanında gelişimi ile paralel ortaya çıkan nitelikli istihdam ihtiyacını da karşılayacak bir program. Kadın tekniker, mühendis ve son sınıf üniversite öğrencilerini programa başvurmak için davet ediyoruz. Çok paydaşlı bir protokol imzaladık. Merkez Organize Sanayi Bölgesi protokolün bir parçası. Buradaki firmalara verilen eğitimler sonrasında arkadaşlarımızın istihdamı noktasında bize kolaylaştırıcılık gösterecekler. Eğitim, teorik ve pratik olarak iki bölümden oluşuyor. Teorik eğitim ajansımızda, pratik eğitimler ise OMÜ Yeşilyurt MYO’da gerçekleştirilecek. Yeşilyurt MYO sanayinin kalbinde yer alan, önemli altyapısı olan bir okul" diye konuştu.

Kadınlara robot teknolojileri alanında uzmanlaşma fırsatı

Samsun’da kadın istihdamını güçlendirmek adına etkili bir adım olarak değerlendirilen Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimi, 18-30 yaş arasındaki 20 kadın mühendis, tekniker ve ilgili bölümlerden öğrenci veya mezunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Katılımcılar; endüstriyel robot operatörlüğü, robotik programlama ve robot simülasyon konularında kapsamlı bir eğitim alarak sektör için nitelikli iş gücü haline gelecek. Eğitim sonunda, katılımcıların Samsun’daki orta-yüksek teknolojili firmalarda istihdam edilmeleri hedefleniyor. Eğitimin teorik bölümü 14-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik binasında, uygulamalı bölümü ise OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’nda bulunan endüstriyel robot eğitim alanında gerçekleştirilecek. Bu eğitim, kadınların sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde daha fazla yer almasını sağlamayı amaçlıyor.

Protokolün imza töreninde Aydın ve Dicle’nin yanı sıra TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Samsun Merkez OSB Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve EMO Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz yer aldı.