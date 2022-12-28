Ergin İlter’in cenazesinin bugün akşam saatlerinde uçakla Türkiye’ye getirileceği ve yarın İmamlar Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Samsun’un Canik ilçesi İmamlar Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası Ergin İlter (41), çalışmak için yaklaşık 3 ay önce Sırbistan’a gitti. Burada inşaatlarda çalışan İlter’den acı haber geldi. Ergin İlter çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.