Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün artistik buz pateni sporcuları Buğra Malik Özden ve Yeşim Kösef, Ankara’da düzenlenen turnuvada madalya ile döndü

Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun Ankara’da 9-10-11 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlediği ve 73 sporcunun katıldığı Artistik Buz Pateni Elit, Yetişkin ve Genç Amatörler Yarışması’na katılan katılan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün(GSİM) artistik buz pateni sporcuları Buğra Malik Özden ile Yeşim Kösef, aldıkları derecelerle gurur verdi.

"Sözümü tuttuk, mutluyuz"

Buğra Malik Özden gençler kategorisinde Türkiye 1’incisi olarak, Samsun’a ilk altın madalyayı, Yeşim Kösef ise yetişkinler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olarak Samsun’a ilk bronz madalyayı getirdi. Her 2 sporcu da yarışmadan önce derece sözü verdiklerini hatırlatarak, "Sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası arenada bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı dinlettirmektir. Ülkemizin artistik buz pateni alanında çok daha başarılı olması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dediler.