Samsunlu buz pateni sporcuları, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası’na katılarak ilk kez ulusal bir yarışmada piste çıkmanın heyecanını yaşadı.

Samsunlu buz pateni sporcuları, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası’na katılarak ilk kez ulusal bir yarışmada piste çıkmanın heyecanını yaşadı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenen Short Track Türkiye Kupası’nda Samsunlu buz pateni sporcuları da yer aldı. Samsunlu sporcular, ilk kez bir ulusal yarışmada piste çıkmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. Samsun’da 2019 yılında kurulan Kuzey 1919 Buz Pateni Spor Kulübü, Short Track Türkiye Kupası’nda ilk kez, Junior E.F.G. kategorilerinde Selen Nur Kumaş, Ahmet Sait Pamuk, Çınar Uğurlu, Çınar Taş, Miray Yaman, Muhlis Agah Uyanık’tan oluşan sporcu kadrosuyla yarıştı. Sporcular böylece Samsun’un spor tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

"Çocuklarımız gurur verdi"

Türkiye Kupası heyecanı ile ilgili bir açıklamada bulunan Kuzey 1919 Buz Bateni Spor Kulübü Başkanı Davut Numanoğlu, "Antrenörlerimiz Muhammet Karadeniz ve Sema Cirti nezaretinde bu önemli turnuvaya hazırlandık. 6 sporcumuz testleri geçerek Türkiye Kupası’nda takımımızı ve Samsun’u temsil etti. Selen Nur Kumaş genel sıralamada 3’üncü, Ahmet Sait Pamuk 4’ünce sırada yer alarak ilk başarılarını kazandılar. Onlarla gurur duyuyoruz. Samsun’un spor tarihinde ilk kez bir buz pateni takımı ulusal müsabakada yarışmış oldu. Sporcularımızı ve onları özveri ile destekleyen velilerimizi, antrenörlerimizi kutluyoruz" dedi.