Samsun’da 22 yıldır çeşitli renk ve motiflerde uçurtmalar üreten 56 yaşındaki Mustafa Ersayın, Avrupa ve Amerika Kıtalarına da uçurtma gönderiyor.

Samsun’da 22 yıldır çeşitli renk ve motiflerde uçurtmalar üreten 56 yaşındaki Mustafa Ersayın, Avrupa ve Amerika Kıtalarına da uçurtma gönderiyor.

İlkadım ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Ersayın’ın yaptığı uçurtmalar gökyüzünü renklendiriyor. Sadece yurt içinde değil yurt dışına da satışlar yaptığını söyleyen Mustafa Ersayın, “Kanada, Arjantin, Brezilya, Almanya ve Hollanda’dan gurbetçiler beni arıyor ve bana ’Abi bize Samsunsporlu uçurtma yolla. Parası önemli değil. Sen yeter ki bize yolla’ diyorlar. Normalde 1,5 ve 2 metrelik uçurtmaları her kargo almıyor. Bazı kargo şirketleriyle anlaştım. Onlara veriyorum onlar da yolluyorlar. Yurt dışındakilere uçurtmalarım ulaştığında bana video atıyorlar, ben de çok mutlu oluyorum” dedi.

“22 yıldır uçurtma işiyle uğraşıyorum”

Mesleğe 22 yıl önce başladığını belirten Mustafa Ersayın, “Yaklaşık 22 yıl önce oğlumu sünnet ettirdiğim zaman ona bir tane uçurtma yaptım. Şu an çalıştığım yer önceden bakkaldı. Kapının önünde uçurtma yaparken tam o sırada da okulların dağılma saatiydi. Çocuklar kapının önünden geçerken ’Mustafa abi uçurtma ne kadar?’ diye sordular. Ben de onlara 3 lira veya 4 lira gibi bir fiyat söyledim. Uçurtmayı orada çocuğa sattım. Yarım saat sonra 5-6 tane daha çocuk ’Abi bize de uçurtma verir misin?’ dedikleri günden itibaren tam 22 yıldır durmaksızın uçurtma işini yapmaya devam ediyorum” şeklinde konuştu.

“Şehit çocuklarına uçurtmaları ücretsiz veriyorum”

Yaşadığı bir olaydan sonra şehit çocuklarına uçurtmaları ücretsiz verdiğini söyleyen Mustafa Ersayın, “Yaklaşık 6 sene önce dükkanda uçurtmalarla uğraşırken 13-14 yaşlarında çocuğun biri dükkanın karşısından beni izliyordu. Oradaki uçurtmalarla oynuyordu. Ben de bir tedirgin oldum. Acaba uçurtmaları çalmaya mı çalışıyor diye. Sonradan çocuğu yanıma çağırdım ve oğlum sen yabancısın, nerde oturuyorsun, annen baban kim diye sorular sordum. Bana ’Abi benim babam şehit oldu’ dedi. Çocuk bana bunu söyledikten sonra benim dünyam orada yıkıldı. O günden sonra uçurtmaları şehit çocuklarına ücretsiz yaptım. Sadece şehit çocuklarına değil yetim çocuklara, fakir çocuklara da ücretsiz uçurtma veriyorum. Bazı zenginler geliyor bana para verip ’abi 3-4 tane çocuğa bedava uçurtma verirsin’ diyorlar. Onlara bu davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Belediye başkanları, doktorlar, öğretmenler, avukatlar"

Önemli görevlerde bulunan kişilerin bu işi bırakmaması gerektiğini söylediklerini belirten Mustafa Ersayın, “Satışlarımız çocuklardan ziyade genellikle anne ve babalarına oluyor. Çünkü uçurtma anne ve babaların çocukluğundaki en büyük oyuncaklarından biri olduğu için onlara satışlarımız daha çok oluyor. Belediye başkanları, doktorlar, öğretmenler, avukatlar, emniyet mensupları gibi görevliler bana ’bu işi sakın bırakma’ diyorlar. Uçurtmanın yaşı yoktur. Özellikle hafta sonları parklara gidin yetişkinlerin elinde benim uçurtmalarımdan kesinlikle görürsünüz” açıklamasında bulundu.

“Boyutları büyüdükçe fiyatlar artıyor”

Uçurtma fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Mustafa Ersayın, “Uçurtma fiyatlarımız şu anda 80 santim olarak tabir ettiğimiz uçurtmalarımız ipiyle beraber 25 liraya satılıyor. Bir büyük boyu ise 35 liraya satılıyor. Yani büyüdükçe fiyatları da artıyor, bu fiyatlar 200 liraya kadar çıkabiliyor. Gençlere de özel istekli uçurtmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.