SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılının ilk 9 ayında Samsun’dan 969 milyon 880 bin dolarlık ihracat yapılırken, 902 milyon 631 bin dolarlık da ithalat yapıldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,5 oranında, ithalat ise yüzde 14,6 azaldı. Veriler ışığında TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki illerden Samsun’da Eylül ayında ihracat 121 milyon dolar, ithalat 85,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat’ta Eylül ayında ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 2,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum’da Eylül ayında ihracat 135,9 milyon dolar, ithalat 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’da Eylül ayında ihracat 15 milyon dolar, ithalat 4,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca çevre illerden Ordu’da Eylül ayında ihracat 28 milyon dolar, ithalat 6,1 milyon dolar oldu. Sinop’ta ise ihracat 3,2 milyon dolar, ithalat ise 884 bin dolar olarak gerçekleşti.

Samsun’dan 9 ayda 969,8 milyon dolarlık ihracat

Yılın ilk 9 ayı baz alındığında Samsun’daki ihracat toplamı 969, 8 milyon dolar, ithalat ise 902,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Amasya’da ihracat 123,1 milyon dolar, ithalat 42,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Çorum’da Ocak-Ekim ayları arasında ihracat 1 milyar 297,5 milyon dolar, ithalat 2 milyar 992,8 milyon dolar olarak açıklandı. Tokat’ta ihracat 3 milyon 402 bin dolar, ithalat 2 milyon 105 bin dolar oldu. Ordu’da ihracat 208,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat da 80,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca Sinop’ta ihracat 28,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 10,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.