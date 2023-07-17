Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un yaz, kış, doğa, spor, kaplıca, inanç, kültür ve tarih turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, “Yapılacak tanıtım çalışmaları, Samsun’u ziyaret edecek yerli ve yabancı turist sayılarını artıracaktır” dedi.

Samsun’da turizmde bir marka haline gelmesi ve tanıtılması noktasında yürütülen çalışmaların görüşüldüğü "İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinin Samsun’la ilgili yaptığı sunumla başlayan toplantıda, yurt içi ve yurt dışı direkt uçuş sefer sayılarının artırılması, sürdürülebilir turizm, şehrin tanıtımına katkı sunması bağlamında influencerların Samsun’da konuk edilmesi, yıl sonuna kadar yapılacak festivaller, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları ve turizmle ilgili diğer konularla ilgili yürütülen hazırlıklar görüşüldü.

Doğası, tarihi, kültürü ve coğrafi konumunun sunduğu avantajları ile her bakımdan özel bir statüde bulunan Samsun’un tarımda, sanayide, eğitim ve sağlık sektöründe olduğu kadar yaz, kış, doğa, spor, kaplıca, inanç, kültür ve tarih turizmi açısından da önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Vali Dağlı, günümüzde sosyal medya aracılığıyla tanıtımın yaygın olduğunu ve bu çerçevede yapılacak tanıtım çalışmalarının Samsun’u ziyaret edecek yerli ve yabancı turist sayılarını artıracağını belirterek, Samsun’un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli bir katkı sağlamasını bekledikleri web siteleri ve sosyal medya hesaplarının daha fazla kişiye ulaşması için çalışma yürütüleceğini söyledi.