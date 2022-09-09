Pakistan’a gönderilmek üzere toplanan gıda kolilerini taşıyan yardım tırlarından ilki Samsun’dan Ankara’ya hareket etti.

Pakistan’a gönderilmek üzere toplanan gıda kolilerini taşıyan yardım tırlarından ilki Samsun’dan Ankara’ya hareket etti.

Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkına ulaştırılmak üzere Samsun Valiliği koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve Samsunluların katkılarıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından toplanan yardımları taşıyacak olan 7 yardım tırından ilki, bin 250 gıda kolisiyle birlikte Samsun’dan Ankara’ya hareket etti.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; dost ve kardeş ülke Pakistan’da yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerini ileten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasına Samsun’dan katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara teşekkür ederek, Kurtuluş Savaşı sırasında ellerindeki tüm imkanlarıyla Türk halkına destek olan Pakistan halkının yaralarının sarılması için hayırsever Türk milleti olarak gayret göstermeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.