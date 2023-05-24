Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde üç gün boyunca öğrencilere yönelik bilim şenliği düzenleyecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında deprem bölgesinde yaşayan toplumun yaşama uyum sürecini destekleyen bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın ’TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde’ özel destek çağrısı kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bilimin Aydınlatan Işığı Samsun’dan Nurdağı’na Bilim Şenliği” isimli proje önerisi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Proje hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Proje kapsamında 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2023 tarihlerinde Gaziantep Nurdağı ilçesinde gerçekleştireceğimiz şenlikte üç gün boyunca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Öğrencilerimize yönelik her gün eğitsel oyunlar, masallarla kodlama, sanat, müzik, ritim, astronomi, STEM, drama ile matematik, okuma vb. konularda 11 farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin bilimi pasif dinleyici olarak değil yaparak yaşayarak, sürece aktif katılarak öğrenmesi için atölye çalışmaları, eğlenceli bilim oyunları, deneysel uygulamalar, oyunlaştırma etkinlikleri ve yarışmalar hazırladık. Günlük 6 seans olarak planladığımız etkinliklerde toplamda 198 seans etkileşimli etkinlik gerçekleştirmeyi ve etkinlerden 2 bin 376 öğrencinin faydalanmasını bekliyoruz. Proje etkinliklerimizi 30 Mayıs 2023 tarihinde Gedikli Ortaokulu bahçesinde, 31 Mayıs 2023 tarihinde Şatırhöyük Ortaokulu bahçesinde, 1 Haziran 2023 tarihinde Sakçagözü Ortaokulu bahçesinde gerçekleştireceğiz. Bu okullarımızın civar köylerinden de kendi araçlarımızla şenliğimize öğrenci taşımayı planlıyoruz. Proje vesilesiyle kırsalda bulunan öğrencilere ulaşmayı, kırsaldaki öğrencilerin bilimsel etkinliklerle tanışarak araştırma, sorgulama becerilerinin ve merak duygularının gelişmesi, bilimsel olguları fark etmesi, teknolojik gelişmelere ilgi duyması, hayal kurma, işbirlikçi çalışma ve düşünme becerilerinin gelişmesi, bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmeleri, bilimsel ve mesleki bir kariyer bilincinin oluşmasını bekliyoruz" dedi.