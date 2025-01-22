Samsun merkezli bir dernek tarafından Suriye’nin Halep şehrindeki ihtiyaç sahiplerine destek verildi.

Halep’teki yardım çalışmalarına katılan Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, “Halep’teki insani durumun zorluklarını yerinde gözlemledik. Burada yaşayan insanların sıcak bir yemeğe ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimde ne kadar zorlandığını gördük. Bu nedenle dernek olarak hızlı bir şekilde harekete geçtik ve sıcak yemek dağıtımına başladık. Çalışmalarımız süresince buradaki insanların ihtiyaçlarına odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

Değirmenci ayrıca bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaştırmak için yapılan çalışmaların da artarak süreceğini sözlerine ekledi.