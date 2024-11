Samsun’da görev yapan ve dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girerek ’Eğitim Nobel’ine aday gösterilen Nurten Akkuş, "Yoluma bir çocuk değişir, dünya değişir diye çıktım. Çok sevmek, kendinden öte çocukları düşünmek, kendini sürekli geliştirmek olmazsa olmazım. Ülkemi ve tüm Türk devletlerimizi uluslararası alanda temsil etmek bir onurdur" dedi.

Gerçekleştirdiği projelerle 2018 yılında ’dünyadaki en iyi 10 öğretmen’ arasına girme başarısına sahip ilk Türk öğretmen Nurten Akkuş, adını Samsun’dan dünyaya duyurdu. Başarı hikayesi İhlas Haber Ajansı’na(İHA) anlatan Nurten Akkuş, "Yoluma bir çocuk değişir, dünya değişir diye çıktım. Kaybedecek zamanım ne de kaybedecek tek bir çocuğum vardı. Mutlu çocuklardan dünyaya mutlu bir gelecek yayılacaktı. Buna yürekten inandım. Merkeze çocuklarımızı aldım. Ailesi, çevresi, gelecekteki öğretmen adayları, kim varsa gelin çocuklarımız için el ele verelim, ’değişelim’di mesajım. Öyle de oldu. Hem eğitim hem de toplumsal alanda fark oluşturan çalışmalar kısa zamanda birçok insanın yaşamında fark oluştu. Kadınlarımız için ilk gezici köy atölyelerini açarak eğitimler verdik. Kadınlarımızın eğitim, sosyal ve ekonomik alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalar yürüttük. Çocuklar ve babalar için proje geliştirdik. Yaşlılarımız ve çocuklarımız arasında kuşaklararası bağların kuvvetlendirilmesi için farkındalık oluşturan çalışmalar yaptık. Kadınlarımız ve çocukların yaşamlarında ilkleri gerçekleştirmeyi hedefledim. Ülkemizdeki birçok okula ve çocuğa destek sağlayan oyuncak kumbarası projesini uyguladık. ’Sen Dilinde Kadın’ projesiyle kadınlarımızın hikayelerini anlatmalarını ve birçok kadına örnek olmalarını teşvik ettik. İklim değişikliği temasıyla dünya geneli proje uyguladık. Yine dünya genelinde örnek oluşturan ve eğitim süreçlerine katkı sunan çalışmalar ve projelerin yanı sıra uluslararası öğretmen eğitimlerinde de yer almaktayım. Daha birçok fark oluşturan çalışmalar önce ülkemizde sonra da dünyada da yankılandı. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü" diye konuştu.

"Her rolüm ayrı bir gurur benim için"

Nurten Akkuş başarıları ile ilgili şunları söyledi:

"İlk Türk öğretmen olarak ’Dünyanın İlham Veren Öğretmeni’ ödülü, Küresel Öğretmen Ödülü’ gibi ödüllerin yanı sıra, Dünyanın İlham Veren Kadınları arasına seçilerek Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan ilk Türk kadın oldum. Gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında birçok konferanslara katıldım. Bazen yazdığım kitaplarla, bazen sözlerle içimdekileri anlattım. Milyonlarla bir araya gelme fırsatım oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluştuk. Ayrıca Eğitim Nobeli olarak bilinen Global Teacher Prize Eğitim Elçiliği görevini de yürütmekteyim. Bu başarılar sadece ülkemiz için değil, tüm Türk Devletleri adına da bir ilkti. Onun için tüm Türk Devletlerinin de desteğini ve duydukları gururu da hep hissettim. Ülkemi ve tüm Türk Devletlerimizi uluslararası alanda temsil etmek bir onurdur. Sevincime, gururuma, umuduma, öğretmenliğe ve çocuklara olan sevgime tüm dünya şahit oldu. Ben bir kadınım, bir öğretmenim, bir gencim. Her rolüm ayrı bir gurur benim için. Her bir rolümle ilham olmak da o kadar değerlidir. Çok sevmek, kendinden öte çocukları düşünmek, kendini sürekli geliştirmek olmazsa olmazım. Öğretmen olduktan sonra daha da anlıyorsunuz bunların önemini. Daha da anlıyorsunuz bugün yetiştirdiğimiz her bir çocuğun yarın geleceğimiz olduğunu. Hepimizin yaşamlara dokunuşları çok değerlidir. Birbirimizdeki farklılıklar ancak birbirimizi tamamlamak içindir. Buna inanıyorum. Yaklaşık bir milyon öğretmeniz. Yılda sadece bir çocuğun hayatını değiştirsek bir milyon çocuk değişir. Biz ki her yıl milyonlarca öğrencinin yaşamına dokunuyoruz. Onların yaşamlarında izler bırakıyoruz. Bu muhteşem bir duygu. Eserimiz çocuklarımız, eserimiz geleceğimiz. Öğretmenler Günü’nde başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehit öğretmenlerimizi saygıyla anıyor; tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki öğretmeniz."