SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2024 yılında yapılan 441 bin 749 adet tapu işlemi sonucunda toplam 1 milyar 246 milyon 329 bin TL, devlet bütçesine katkı sağlandı.

2024 yılında Samsun il genelinde Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bin 189 birimin kadastrosunun tamamı yüzde 100 oranında yapıldı. Bununla birlikte toplam 487 birimde 26 bin 832 hektarlık (74 bin 567 parsel) alanda 2/B kullanıcı belirleme çalışması tamamlandı. 6 birimde 70.95 hektarlık (129 blok parsel) alanda çalışmalar devam ederken, 138 birimde 663 hektarlık (3 bin 911 blok parsel) alanda çalışma yapılması planlanıyor.

2023 yılında 420 bin 993 adet olan tapu işlemi sayısı 2024 yılında ise 20 bin 756 adet aratarak 441 bin 749 adet olarak kayıtlara geçti. 2024’te il genelinde 1 milyar 61 milyon TL’lik tapu harcı, 117,5 milyon TL’lik döner sermaye ve 7,5 milyon TL’lik damga vergisi olmak üzere toplam 1 milyar 246 milyon 329 bin TL devlet bütçesine katkı sağlandı.

İl genelinde en çok tapu işlemi yapılan ilçe açık ara Atakum olurken, bu ilçeyi sırasıyla İlkadım, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba ve Canik takip etti.