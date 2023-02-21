Samsun Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine 10 bin bordür taşı ve 71 bin 545 litre yakıt desteği sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine 10 bin bordür taşı ve 71 bin 545 litre yakıt desteği sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendi tesisinde ürettiği 10 bin adet bordür taşını Kahramanmaraş’a gönderdi. Kuruma ait kamyonla, Kahramanmaraş’ın Karacasu Kampüsü’nde oluşturulan konteyner kentte gönderilen bordürler, su basma riskinin engellenmesi amacıyla prefabrik evlerin zeminine yerleştirildi.

Karadeniz Bölgesi’nde tek olan Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi’nde incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, talep edilmesi halinde bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini kaydetti. Üretimle ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Demir, “Şuan kilit parke tesisimizde imal ettiğimiz bordürler, Karacasu Kampüsü’ndeki konteyner kentte kullanılıyor. Konteynerlerin zeminine döşenen bordürlerimiz, su basması riskini azaltmış oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin talebi doğrultusunda şehrimize gerekli her türlü ürün tedarikini sağlayacağız. Yaraları birlikte saracağız. Bölge halkımıza tekrar geçmiş olsun” dedi.

Afet bölgesine 71 bin 545 litre yakıt desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri afet bölgesinde belediyeye ait ve bölgedeki çalışmalarda görev yapan diğer araçlara yakıt desteği ile bakım ve onarım hizmeti veriyor. Afet bölgesine yardım taşıyan tırlara ve özel araçlara 18 bin 966 litre, afet bölgesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarına da 52 bin 579 olmak üzere toplamda 71 bin 545 litre yakıt desteği sağladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı mühendis ve ustalar afet alanındaki 118 araç ve iş makinesinde yaşanan arızalara da anında müdahale etti.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Afet bölgesinde yapılan çalışmaların aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli mühendislerimiz ve ustalarımız ortaya çıkan arızalara anında müdahale ederek işlerin aksamaması için çalışmalarda büyük rol oynuyor. Ayrıca tankerlerle afet bölgesine gönderdiğimiz yakıtlar bizim koordinasyonumuzda iş makinaları, kamu araçları, diğer görevli araçlar ve jeneratörler için dolduruluyor. Hem belediyeye ait araçlara hem de bölgedeki çalışmalarda görev yapan diğer araçlara yakıt desteği ile bakım ve onarım hizmeti vererek çalışmaların kesintisiz sürdürülmesine destek oluyoruz. Şimdiye kadar toplamda 71 bin 545 litre yakıt desteği verdik. Nerede bir ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.