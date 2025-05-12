Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Erkek Buz Hokeyi Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri’nde birincilik kupasını kazanırken, kadın takımı ise Türkiye üçüncüsü olarak Samsun’a döndü.

7-11 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Gebze Olimpik Buz Sporları Salonu’nda (Gebze Şehit Er Oğuzhan Demir Buz Sporları Salonu) gerçekleştirilen final müsabakalarında Samsun damga vurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda, erkekler kategorisinde Samsun birinci, Ankara ikinci, İstanbul ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise İstanbul birinci, Antalya ikinci ve Samsun üçüncü sırayı aldı.

Final maçlarının ardından en iyi erkek oyuncu ödülü Samsun takımından Arda’ya, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Azra Gök’e verildi. Fair-play ödülü ise Erzurum takımının oldu.

Samsun GSİM takımının antrenörü Adem Arslan, Samsun’daki görev sürecine dair yaptığı açıklamada, "Samsun’a geleli 1,5 yıl oldu. 6 Şubat depremlerinde Hatay’daki tesisimiz zarar görünce, federasyon antrenörü olarak Mert Sezer hocamla birlikte Samsun’a gönderildik. Burada çalışmalara başladık" dedi.

ANALİG hakkında da bilgi veren Arslan, "Anadolu Yıldızlar Ligi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından genç sporcuların gelişimini desteklemek ve iller arası sporcu etkileşimini artırmak amacıyla organize edilen bir altyapı ligidir. Türkiye genelinde farklı branşlarda düzenlenen ANALİG, genç yeteneklerin keşfi ve milli takımlara sporcu yetiştirilmesini hedefler. Buz hokeyi organizasyonu 14 yaş altı sporcuları kapsar. Bu yılki final etabı Gebze’de gerçekleştirildi. Bu organizasyon, buz hokeyinin Anadolu’da yaygınlaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Hem sporcular hem aileleri için unutulmaz bir deneyim yaşandı. Samsun’un erkekler kategorisindeki şampiyonluğu, kentin buz sporlarındaki yükselişini simgelemektedir" ifadelerini kullandı.