Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun’dan Ankara’ya “Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu” yapılacak.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Samsun Valiliği himayelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), İlkadım, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Havza ve Ladik ilçe belediyeleri ile ilgili kurumların paydaşlığında “İlk Günkü Ruhla Türkiye’nin Yeni Yüzyılına” mottosuyla düzenlenecek olan “Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu” hazırlık toplantısı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in 100. yılında düzenlenecek etkinliklerle ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve bu çerçevede Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi’nden 30 Ağustos’ta Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun startını vereceklerini belirten Vali Dağlı, “Bisiklet Turu, Kurtuluş Yolu’ndan Amasya, Çorum, Tokat ve Kahramankazan üzerinden devam ederek Ankara’da ilk Meclis binasında son bulacaktır. Kurtuluş Yolu’nun ulusal anlamda tanıtılması ve bisiklet sporuna olan ilginin artırılmasının da amaçlandığı bisiklet turu, toplam 4 gün-4 etap ve 600 km’den oluşacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca çocuklarımızın Milli Mücadele ruhunu ve ilk adım ruhunu zafer coşkusu ile birlikte yaşamaları için ’Zafere Süren Çocuklar’ mottosuyla Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çocuk Etabı planlaması da yapılmıştır. Sevgi Parkı’ndan başlayacak bu parkur Tütün İskelesi’nde son bulacak ve burada oluşturulacak festival alanında çocuklarımız gün boyu devam edecek birbirinden renkli etkinliklerle eğleneceklerdir" dedi.