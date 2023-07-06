Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’dan 2023 Ocak-Mayıs döneminde 495,7 milyon dolarlık ihracat, 489 milyon dolarlık da ithalat yapıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan maddeleri açıkladı. Açıklanan verilere göre fiyatı en çok artan maddeler çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri (yüzde 14,93), oteller, pansiyonlar ve diğerleri (yüzde 12,37), sigaralar (yüzde 12,29), taze meyveler (yüzde 11,74) ve havayolu taşımacılığı (yüzde 11,73) oldu. Fiyatı en çok azalan maddeler ise yumurta (yüzde 6,14), çocuk ve bebek ayakkabısı (yüzde 1,81) ve peynir (yüzde 1,01) oldu.

Dış ticaret rakamları verilerine göre Samsun’da 2023 Ocak-Mayıs döneminde ihracat 495,7 milyon dolar, Tokat’ta 14,3 milyon dolar, Çorum’da 607 milyon dolar ve Amasya’da ise 65,6 milyon dolar olarak açıklandı.

İthalat verilerine göre ise 2023 Ocak-Mayıs döneminde Samsun’un yaptığı ithalat 489 milyon dolar, Tokat’ın 11,6 milyon dolar, Çorum’un 1 milyar 788 milyon dolar ve Amasya’nın ise 22,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Konut satışları verilerine göre Samsun’da 2023 Ocak-Mayıs döneminde 8 bin 631 konut, Tokat’ta 1996 konut, Çorum’da 2 bin 782 konut ve Amasya’da da 2009 konut satışı gerçekleşti.

2023 yılının Ocak-Mayıs ayları baz alındığında Samsun’daki motorlu kara taşıtı sayısı 432 bin, Tokat’ta 209 bin, Çorum’da 190 bin ve Amasya’da 136 bin olarak belirtildi.

Aynı zamanda geçen yıl Samsun’da 3 bin 626 trafik kazasında 5 bin 399 kişi yaralanırken, 110 kişi de hayatını kaybetti. Tokat’ta 1807 trafik kazasında 2 bin 957 kişi yaralanırken 47 kişi de hayatını kaybetti. Çorum’da 1644 kazada 2 bin 656 kişi yaralanırken, 57 kişi de hayatını kaybetti. Amasya’da 1053 kazada 1886 kişi yaralanırken, 40 kişi de hayatını kaybetti.