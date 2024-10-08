Samsun’daki iki devlet üniversitesinden toplam 21 akademisyen, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”ne adını yazdırdı.

Dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesi (Kaliforniya-Amerika Birleşik Devletleri) ve Hollanda merkezli Elsevier Yayınevi iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”ne Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) 14 akademisyen, Samsun Üniversitesinden(SAMÜ) de 7 akademisyen girmeyi başardı.

"Kariyer Boyu Etki" ile "Yıllık Etki" olmak üzere 2 kategoride Elsevier veri tabanında yayımlanan listede 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalından dünyada yüzde 2’lik dilime giren bilim insanları yer aldı. Stanford Üniversitesi ile Elsevier Yayınevi organizasyonunda her yıl oluşturulan ve “Standardize Atıflar”, “H-İndeks”, “Hm-İndeks”, “C-Skor”, “Yazar Sırasına Bağlı Atıf” gibi göstergelerin dikkate alındığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”ne, OMÜ’den "Kariyer Boyu Etki” kategorisinde 6 bilim insanı, “Yıllık Etki“ kategorisinde ise 12 bilim insanı girmeye hak kazandı.

Listede Prof. Dr. Mehmet Çetin, Prof. Dr. Feryal Akbal, Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve Prof. Dr. Selim Ceylan her iki kategoride yer aldı. Dünya çapında 200 binden fazla akademisyenin değerlendirildiği “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”ne, geçen seneye kıyasla bilimsel üretkenlikleri ve çalışmalarıyla OMÜ’den Prof. Dr. Naci Kurgan (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Ahmet Güler (Ziraat Fakültesi), Doç. Dr. Hasan Yakan (Eğitim Fakültesi) ve Doç. Dr. Halil Mutuk (Fen Fakültesi) da eklendi.

“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”ne giren OMÜ’lü akademisyenler

"Kariyer Boyu Etki" listesi:

Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof. Dr. Feryal Akbal (Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Erdem Koç (Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Okan Özgönenel (Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

"Yıllık Etki" listesi:

Prof. Dr. Mehmet Çetin (Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof. Dr. Necmi Dege (Fen Fakültesi Fizik Bölümü)

Prof. Dr. Vedat Suat Ertürk (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)

Prof. Dr. Feryal Akbal (Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Selim Ceylan (Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Prof. Dr. Orhan Dengiz (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Prof. Dr. Naci Kurgan (Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Ahmet Güler (Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü)

Doç. Dr. Kadir Mert Döleker (Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Hasan Yakan (Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Halil Mutuk (Fen Fakültesi Fizik Bölümü)

SAMÜ’den de 7 Akademisyen

“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde Samsun Üniversitesinden ise 7 öğretim üyesi yer aldı.

“Kariyer Boyu Etki” listesi:

Prof. Dr. Ertuğrul Çam(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi).

“Yıllık Etki” listesi:

Prof. Dr. Serkan Tulgar (Tıp Fakültesi).

Doç. Dr. Merve Kılıç Karamahmutoğlu(Siyasal Bilgiler Fakültesi).

Doç. Dr. Muammer Türkoğlu (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi).

Doç. Dr. Zafer Cömert (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi).

Doç. Dr. Zeynep Ceylan (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi).

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Kansız (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi).