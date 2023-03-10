Samsun’dan, 2023 yılı hac organizasyonu çerçevesinde bu yıl 1724 hacı adayı hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek.

Samsun İl Müftülüğü tarafından hacı adaylarının asıl listeden kayıtlarının 13-24 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı, 30 Mart 2023 tarihinden itibaren ise kotalarda oluşan boşluklar için yedeklerden kayıt yapılmaya başlanacağı bildirildi. Yapılan duyuruda asıl kayıt hakkından vazgeçen olması durumunda yedek listedekilere kayıt hakkı verileceğinden hacı adaylarının sıralarının güncel durumlarını e-Devlet üzerinden düzenli takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Türkiye genelinde 2,4 milyon, Samsun’da 52,8 bin ön kayıt

Türkiye genelinde 2 milyon 426 bin 114 vatandaş, Samsun genelinde 52 bin 804 vatandaş hac ön kayıt yaptırıp sıra bekledi. 8 Mart 2023 tarihinde internet ortamında yapılan kura çekiminde kurası çıkan ve geçen yıldan hakları devrolanlarla beraber Türkiye’de yaklaşık 83 bin 430 hacı adayı kesin kayıt hakkı kazandı.

Samsun’dan 1724 hacı adayı

Samsun’dan bu yıl 1724 hacı adayı hac farizasını ifa etmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek. Bu hacı adaylarından 789’u 8 Mart 2023 tarihinde çekilen hac kurasında kayıt hakkı kazananlardan, 935’i ise geçen yıldan 65 yaş sınırı, Covid-19 aşısı eksikliği ya da sağlık raporu sebebiyle kayıt hakkını erteleyenlerden oluşuyor. Hac kesin kayıt hakkı tanınan vatandaşların yüzde 60’ı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidecekken, yüzde 40’lık kısmı da A grubu seyahat acenteleri ile kutsal topraklara gidecek.

Kesin kayıt işlemini vatandaşlar şahsi şifreleri ile e-Devlet sisteminden kendileri yapabilecek. Bu imkanı olmayanlar bizzat İl Müftülüğü’ne müracaat ederek kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Hacı adayları e-Devlet sisteminden ya da İl Müftülüğü’nden kayıt yaptırırken oda tercihlerini, hac ücretinin peşin ya da taksitli olmasıyla ilgili tercihlerini ve yine havaalanı tercihlerini de belirtecek. Acentelere kayıt yaptıracak vatandaşların ise bunlara ek olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen hesaplara acente ismini belirterek ödeme yapması gerekiyor.

İlk kafile 30 Mayıs’ta

Kesin kayıt işlemleri sonrasında Samsun İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi tarafından hacı adaylarına ilerleyen tarihlerde 8 ders (15 saat) hac hazırlık kursları verilecek. Eğitimlerde uygulamalı hac ibadetinin yapılışı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği tecrübeli personelce aktarılacak. Kursun sonunda menenjit aşılarının topluca yaptırılacağı anlatılacak. Hacı adaylarına bu eğitimlerde ayrıca bilgilendirici kitap, broşür ve CD’ler verilecek. Görevli liste ve kafileler belli olduktan sonra da tanışma ve bilgilendirme toplantıları yapılacak. Hacı adaylarından geçerliliği 31 Aralık 2023 olan pasaport istenecek.

Bu yıl Samsun’dan hac ibadetini yerine getirmek için gidecek 1724 hacı adayının hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında, dönüşleri ise 03 Temmuz-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.