Samsun Büyükyşehir Belediyesi’ne ait Amisos Teleferik Hattı, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarında sona gelinirken Samsunlular, kısa bir zaman içinde yeniden teleferik ile şehrin manzarasını izlemeye devam edecek.

Şehirlerin panoramik görüntüsünün seyredilmesi amacıyla kullanılan teleferik sistemlerinde bakım süreçleri büyük önem arz ederken Samsun Büyükşehir Belediyesi de bu konuda hassas bir sürç yönetiyor. Bu hassasiyetle Amisos Teleferik Hattı’nda başlatılan bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Otomasyon sistemlerinden kabinlere, halatlardan panolara her detayın bakım ve yenilenme sürecinden geçtiği 320 metre hat uzunluğu ve 62 metre yüksekliğe sahip Amisos Teleferik Hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılacak.

2006 yılından beri Batıpark ile Amisos Tepesi arasında hizmet veren teleferik hattı bakım ve modernizasyon sürecinin ardından daha konforlu ve güvenli şekilde yolcularını ağırlayacak ve misafirler Samsun’un eşsiz manzarası izlemeye devam edecek.

Deneme sürüşleri başlayan teleferiğin yakın zamanda yeniden hizmete açılması bekleniyor.