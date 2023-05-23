Samsun’da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2 bin 743 adet artarak, nisan ayı sonu itibarıyla 428 403 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları hakkındaki verileri kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye’de nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerde Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayına göre 2 bin 743 adet artarak, nisan ayı sonu itibarıyla 428 bin 403’e yükseldi.

Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 207 bin 157, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 189 bin 381, Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise nisan ayı sonu itibarıyla 134 bin 533 oldu.