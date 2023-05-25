Samsun’da bir kişinin silahla ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.B. (26) belinden vuruldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili Y.Y.A.(24), A.Ç.(32), O.B.(25) ve M.Ş.’yi (25) gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesine sevk etti. Savcıya ifade veren O.B. ve M.Ş. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.Y.A. ve A.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.