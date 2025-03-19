Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) itfaiyesi, 17 ilçede faaliyet gösteren konaklama amaçlı binalar, toplanma amaçlı binalar ile kamu binalarında yangın güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Bir ay içerisinde 323 bina ekiplerce denetlendi.

İtfaiye, kent genelinde muhtemel yangın durumlarına karşı alınması gereken önlemleri ve mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata uygun olmayan işletmelere ise gerekli yaptırımlar uygulanarak gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri sağlanıyor. İtfaiye ekipleri tarafından Samsun genelindeki 17 ilçede özellikle konaklama amaçlı binalar (otel, motel, yurt, pansiyon, yaşlı bakımevleri, huzurevleri), toplanma amaçlı binalar ile kamu binalarında denetimler devam ediyor. Bir ay içerisinde 323 bina ekiplerce denetlendi. Bu denetimlerin vatandaşın güvenliğini en üst seviyeye çıkarma amacı taşıdığı belirtilirken aynı zamanda yangın risklerini minimize etmek için de yapıldığı ifade edildi.

Yapılan denetimler sonucunda eksiklikler tespit edilen yapıya belirlenen eksikliklerin giderilmesi için ek süre veriliyor. Eksikliklerin tamamlanması için verilen süre zarfında, binalarda herhangi bir iyileştirme yapılmadığı takdirde, Samsun İtfaiyesi tarafından ilgili idareye bildirimde bulunuluyor. İlgili idare, denetim sonucu eksikliklerin devam ettiği tespit edilen işyerlerine geçici mühürleme uygulayarak bu işletmelerin faaliyetlerini durduruyor. Bu önlem vatandaşın güvenliği için büyük bir önem taşıyor ve binaların yangın güvenliği standartlarını karşılayana kadar faaliyetlerine devam etmeleri engelleniyor. Yangın güvenliği ekipmanları, yangın çıkış yolları, aydınlatma ve acil durum planları gibi yangın güvenliği açısından gerekli olan tüm düzenlemelerin denetlendiği bu süreç aynı zamanda bina sahiplerine mevzuata uygunluk konusunda rehberlik ediyor.

Ayrıca denetimler sadece cezai işlemlerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda iş yerlerine yangın güvenliği konusunda eğitim de veriliyor. Böylece hem iş yeri sahipleri hem de çalışanlar muhtemel bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendiriliyor.