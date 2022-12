Samsun’da kurumsal kan bağışçısı olan Baruthane Ortaokulu son 5 yılda 6 bin 46 ünite kan bağışlayarak 20 binin üstünde vatandaşın kana ulaşmasını sağladı.

Her yıl düzenlediği kan bağışı kampanyasıyla Türkiye rekorları kıran Baruthane Ortaokulu, 2022 yılında bin 445 ünite kan topladı. 2022 yılında düzenlenen kan bağışı kampanyasında yüzlerce vatandaşı okula davet ederek kan bağışı yaptıran okulda, öğrencilere ve kampanyada görevli idarecilere plaket ve belge verildi. Okul bahçesinde düzenlen törende minik öğrenciler plaket almanın mutluluğunu yaşadı.

Törende konuşan Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, "Sevgili öğrencilerimizin heyecanını görüyorsunuz. Aslında bu heyecan okulumuzun kurulum yılından itibaren her yıl artarak devam ediyor. Artık bir kurum kültürü oluştu. Bu kurum kültüründe her öğrenci şunu çok iyi biliyor. ‘Ben her yıl muhakkak kendi adıma bir sosyal sorumluluk projesi üreteceğim.’ Bu sosyal sorumluluk projesinde de kan bağışı bizim en önemli mihenk taşlarımızdan bir tanesidir. Son 5 yıldır okulumuz Türkiye kan bağışı rekoru kırıyor. Bu organizasyonlar içerisinde 6 Kasımda yaptığımız kan bağışında da bin 445 ünite ile 2022 kan bağışı rekorunu kırdık. Bu güne kadarda toplam 6 bin 64 ünite kan bağışı elde ettik. Bu gerçekten yüksek bir orandır. Yaklaşık 20 bine yakın hastanın şifa bulmasına sebep oldular. Öğrencilerimizin heyecanı, motivasyonu, gelecek nesillerde ülkemizin her yönetiminde bulanacak bu çocuklarımızın başarma duygularını değerlerini, iyilik yapmayı ve yardımlaşmayı öğrenmiş olmalarını son derece önemsiyoruz. Tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

"Samsun kan bağışında yüzde 98 gibi büyük bir rakama ulaştı"

Baruthane Ortaokulu’nun gerçekleştirmiş olduğu projeden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Samsun Kızılay İl Başkanı Ahmet Muştu ise, “Kan acil olmayan ama her an ihtiyaç duyulan, hastanelerde ve evlerde hastalıktan mustarip insanların en az bulunan kanlardan birine sahip olup, o kanı da bulamadığı için her yeri araştırmak zorunda kalan, ama mutlaka ihtiyaç duyulan, canlı olarak sadece insandan alınabilen bir yapıdır. Biz Türkiye’de 2005 yılında dönemin Başbakanı günümüzün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yetki vermesiyle Türkiye’de kan toplama işini Kızılay tarafından üstlendik. Bu iş o dönemlerde yüzde 40 civarlarında idi. Kan ekipleri bu çalışmalarını arttırarak Türkiye genelinde bu rakamı yüzde 91’e çıkarttılar. Samsun bölgesi olarak da yüzde 98 gibi bir rakam ile muhteşem bir başarı yakalamış durumdayız” diye konuştu.

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ise kan vermenin önemine değinerek herkesi, kan bağışçısı olmaya davet etti.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.