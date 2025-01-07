Samsun’un Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne CNC abkant sac büküm makinesi kazandırıldı.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gelişen teknolojilere ayak uydurarak makine parkını güçlendirdi. Vezirköprü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, kurulumu gerçekleştirilen CNC abkant sac büküm makinesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Makine hakkında bilgiler veren okul müdürü Fazıl Gezer, “Büküm boyu 4 metre ve büküm kalınlığı 6 mm olan CNC sac büküm makinesi öğrencilerimizin piyasa koşullarına uygun eğitim almalarına fırsat verecek. Vezirköprü sanayisinde bu alanda üretim yapacak bir makinenin daha önce olmamasından dolayı ilçe sanayisindeki üretime ve ekonomiye de katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

2024 yılında okula CNC torna makinesi ile metal plc kontrollü şerit testere kazandırdıklarının belirten Gezer, “2025 yılı başında da CNC abkant sac büküm makinesi okulumuza kazandırarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bir meslek lisesi olarak önceliğimiz bilgi ve becerilerini geliştirerek sektöre daha donanımlı hizmet verecek bir şekilde öğrencilerimizin mezun olmalarını sağlamak. Vezirköprü Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bu atılımıyla ilçe ekonomisine ve sanayisine büyük katkılar sunacak. CNC abkant sac büküm makinesi ile Vezirköprü esnafların da sac büküm işleri Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesi tarafından yapılabilecek" diye konuştu.