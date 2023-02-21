Samsun’da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yoğun mesai harcayarak ürettikleri 120 ton hijyen malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Samsun’da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yoğun mesai harcayarak ürettikleri 120 ton hijyen malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yetkililerin bölgede hijyen malzemesi ihtiyacı olduğunu duyurması üzerine Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kolları sıvadı. Öğretmenler ve öğrenciler yoğun mesai yaparak tonlarca temizlik malzemesi üretti. Okul, kendi ürettiği yüzey temizleyicisi, sıvı el sabunu, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu gibi ürünlerden oluşan 6 tır dolusu 120 ton malzemeyi bölgeye gönderdi.

"Zor zamanların okulu oldular"

Okulu ziyaret eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar yaptığı açıklamada, üretim mantığı oluşmuş olan okulların deprem bölgesinde ’zor zamanların okulu’ olduklarını vurguladı. Ağar, "Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, halk eğitim merkezlerimiz üretim kapasitelerini oldukça etkili olarak kullandılar. İlimizde toplamda yaklaşık 111 bin litrelik kimyasal malzeme, sıvı sabun ve sıvı savun gibi hijyen malzemeleri bulunuyor. Atakum Anadolu Teknik Lisemiz de bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Yine bazı meslek liselerimiz kullanılmak üzere tuvaletler ürettiler. Şu anda alanda ve sahada kurulumları yapılıyor. Yaklaşık 35 tuvalet ilimizde bulunan meslek liselerinde üretilip sahaya ulaştırıldı. Yine yiyecek içecek alanlarımızda halk eğitim merkezlerimiz, mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz oldukça etkin bir şekilde bu konudaki üretim kapasitelerini kullanmaktalar. Gerek vatandaşlarımıza sıcak yemek üretimi noktasında, gerekse bunların temini noktasında çalışmalarını sürdürdüler. İlimizde depremin sadece ilk 3 gününde 51 bin sıcak yemek üretilerek deprem alanındaki vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu anlamda vatandaşlarımızın soğuktan üşümemesi için sobalarımız Anadolu liselerimizde üretildi ve şu anda bunlar da sahada kullanılıyor. Son dönemde üretim mantığı oluşmuş olan okullarımız deprem bölgesinde gerçekten zor zaman okulu oldular" dedi.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin oldukça etkin bir şekilde kimyasal üretim yapan bir okul olduğunu belirten Ağar, "Pandemi döneminde diğer okullarımız, piyasadaki diğer satış yerleri ve kamu kurumları olmak üzere ilimizde bulunan fazla sayıdaki mekana temizlik malzemesi ürettiler. Okulumuzda öğretmenlerimiz öğrenciler ile birlikte döner sermaye üzerinden bu çalışmaları yürütüyorlar. Yüzey temizleyici, kolonya, sıvı sabun vb. çalışmaların tamamı üretilebiliyor. İlimizde bu anlamdaki eksiklikleri de gidermiş oluyoruz" diye konuştu.