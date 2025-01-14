Taşımalı okulların yemek ihtiyacını karşılayan Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 2024 yılında 38 milyonluk ciro yaptı.

Bünyesinde “yiyecek içecek hizmetleri” bölümünü barındıran Şahinkaya MTAL başta Vezirköprü taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Özel Eğitim Okullarında 4 bin 500 kişiye yemek hizmeti sunuyor. Ayrıca okullardan artan yemeklerin toplanılmasını sağlayarak Vezirköprü Belediyesi hayvan barınağında bulunan hayvanlara da yemek hizmeti veriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yararlanan yaklaşık 100 vatandaşa kapı kapı sıcak yemek dağıtımı yapan lise takdir topluyor.

İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni sık sık ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp öğrencilerin yaptıkları çalışmalara destek oluyorlar.

Fabrika gibi okul

Okul, malzeme alımı, işlenmesi, ulaşım ve dağıtımı olmak tüm işleri kendileri yapıyor. Okul mutfağında öğretmenler, usta öğreticiler ve 143 öğrenci ile her gün yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Okul Müdürü Mecit Bedük, aynı zamanda öğrencilerin hem uygulamalı eğitim aldıklarını hem de harçlıklarını çıkardıklarını ifade etti. Müdür Bedük, 38 milyon cironun 4 milyon lirasının hazineye döndüğünü, 1 milyon 727 bin lirasının maaş ödemesi ve 855 bin 146 lirasının da öğrencilere ödendiğini söyledi.

Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ile de ilçeye konaklama noktasında büyük hizmet sunduklarını belirten Bedük, "Uygulama otelinde konaklama ve seyahat hizmetleri öğrencileri uygulamalı eğitim görüyor. Öğrenciler bilinen klasik yemekler dışında dünya mutfağından da örnekler sunuyor. Ayrıca öğrenciler yurt içi ve yurt dışında da staj imkânı buluyor" dedi.