Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ’de 9 ödül alan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki takımlar büyük sevinç yaşadı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ’de 9 ödül alan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki takımlar büyük sevinç yaşadı.

Coşku ve heyecanın zirvede olduğu TEKNOFEST KARADENİZ 6 günün ardından tamamlandı. Festivalin son gününde yarışmacılar ödüllerine kavuştu. Samsun takımları 9 ödül alarak büyük sevinç yaşadılar. Eğitim Teknolojileri Yarışmasında Türk Masallarıyla Kodluyorum projesiyle Samsun’da özel bir ortaokulu takımı Türkiye 1. si oldu. Uçan Araba Yarışmasında ise yine Samsun’dan katılan özel bir lise takımı Türkiye 1. si oldu. Ayrıca TEKNOFEST KARADENİZ sunum özel ödülünü aldı. Aynı özel lise Sanal Kutup Seferi projesiyle ikincilik ödülü, Atakum Bilim ve Sanat Takımı Merkezi Kestane Kabuğu ile Atık Sulardaki Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması projesiyle üçüncülük ödülü,

Farklı özel liseler Buzulların Altında Yatan Gizli Tehlike Projesi, Nefes Alan Kent Duvarları Projesi ve Bir Dijital Eğitim İçeriği: Ülgen’in Arktik Yolculuğu Projeleriyle üçüncülük ödülü aldılar.

İnsansız Su Altı Araçları Yarışması’na katılan bir özel lise ise en özgün yazılım ödülünü aldı.