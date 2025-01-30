Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınlarının kullanımı için 200 araçlık otopark hizmete girdi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda, hastanenin yakınında bulunan Samsun Anadolu Lisesi’nin eski alanı hasta ve hasta yakını otoparkı olarak kullanılması konusunda anlaşmaya varıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, "Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarımızın zaman zaman yaşadığı otopark sorununa çözüm bulabilmek amacıyla hastanemizin yakınında bulunan ve halen aktif olarak kullanılmayan Samsun Anadolu Lisesi’nin eski alanının otopark olarak kullanımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sonucunda İlkadım Kaymakamlığımızın da oluruyla bu alanın eğitimle ilgili yeni bir inşa faaliyeti başlayana kadar Gazi Devlet Hastanesi Hasta ve Hasta Yakını Otoparkı olarak kullanılması konusunda milli eğitim yetkililerimizle mutabakata vardık ve gerekli yazışmaları tamamlayarak otoparkımızı çevre ve giriş alanı düzenlemelerini yaparak 28 Ocak Salı günü itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine açtık" dedi.

Hizmet vereceği saatler

Başhekim Ulubay şunları söyledi:

"200 araçlık olarak planlanan ve 07:00 – 19:00 saatleri arası hizmet verecek Gazi Devlet Hastanesi Otoparkımızdan tüm hasta ve hasta yakınlarımız ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çalışmada emeği geçen yöneticilerimize ve milli eğitim yetkililerimize teşekkür ediyor, park sıkıntısı noktasında bir rahatlamaya neden olacak otoparkımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."