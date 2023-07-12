Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun genelindeki denetimler sonucunda 117 işletmeye 224 ürünle ilgili idari para cezası uygulanmıştır. Yetki belgesi olmadan, 3’ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiştir. Bu satıcılardan söz konusu satışlarına ilişkin savunmaları alındıktan sonra, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

Samsun’da Atakum sahil şeridi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren büfe ve işletmeler ile Samsun genelindeki otomotiv sektörü Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından mercek altına alındı.

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından, sektörlerde oluşturulmak istenen arz talep dengesizliği ile birlikte, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamalar yakinen takip edilerek, tüketicilerimizin mağduriyet yaşayabileceği fiilleri önlemeye yönelik denetimler ilimiz genelinde tam bir kararlılıkla devam etmektedir. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Atakum sahil şeridi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan büfe ve işletmelerde fiyat etiketi yönetmeliğine uygun fiyat etiketi bulundurup bulundurmadıkları, fiyat tarifeleri ile menü ve içeriklerinin mevzuata uygun olup olmadıkları yönlerinden denetlenmiş ve mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandı. 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılan ‘6 ay-6 bin kilometre’ pazarlama ve satış kısıtlamasına göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin düzenlemeye aykırı satışları noterlikler nezdinde engelleniyor. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildi. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu hususlar ciddiyetle takip edilecek ve denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Vali Dağlı’dan işletmelere uyarı

Vali Dağlı ise denetimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3’ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiştir. Bu satıcılardan söz konusu satışlarına ilişkin savunmaları alındıktan sonra, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında 2023 yılında 387 işletmede bin 311 ürünle ilgili olarak denetim gerçekleştirilmiş ve Samsun genelindeki bu denetimler sonucunda 117 işletmeye 224 ürünle ilgili idari para cezası uygulanmıştır. Bu konulardaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatarak, işletmeleri daha ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.