SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şehir genelindeki ’hastalıktan ari işletme’ sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı.

Samsun’da hastalıktan ari işletme sertifikası almaya hak kazanan işletmelerin sayısı artmaya devam ediyor. Daha önce Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde toplam 7 ari işletme bulunurken, son olarak Kavak ilçesi Tepecik Mahallesi’nde faaliyet gösteren besiciye ait 118 baş kapasiteli işletme, sertifika almaya hak kazandı. Böylece Samsun’daki ari işletme sayısı 8’e yükseldi.

Sertifika, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından işletme sahibi Seher Bayram’a takdim edildi. Sağlam, yaptığı açıklamada hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesinin önemine vurgu yaparak, "Amacımız, ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne almaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi’, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla uygulanmaktadır. Bu proje, kaliteli ve sağlıklı süt üretiminin yanı sıra, ülkemizin Avrupa Birliği’ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için önemli bir zemin oluşturmaktadır" dedi.

Her dişi buzağıya 4 bin TL destek ödemesi

Öte yandan ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmeleri devlet desteklerinden de faydalanabiliyor. 2024 yılı itibarıyla bu işletmelerde doğum yoluyla katılan her dişi buzağı için 4 bin TL, onaylı süt çiftliklerinde ise her dişi buzağı başına ek olarak 600 TL destekleme ödemesi yapılıyor. Ayrıca, ari işletme sertifikasına sahip işletmeler süt destekleme prim ödemelerini 3 kat fazla alabiliyor. İl genelinde hastalıktan ari işletmelerin sayısının artırılması hedeflenirken, üreticilere bu konuda teşviklerin sunulmaya devam edileceği belirtildi.

Ari işletme nedir?

Hayvanları kayıt altına alınmış, teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlayan, laboratuvar kontrolleri sonucu tüberküloz ve bruselloz hastalıklarını taşımadığı belirlenen işletmelere ‘hastalıktan ari işletme’ deniliyor.