Samsun Limanı’nda yangın çıkan kuru yük gemisinin adli ve idari soruşturmanın ardından tamir için limandan götürüleceği belirtildi.

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı’nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas’a ait Palau bayraklı Fıruze G adlı kuru yük gemisinde dün sabah saatlerinde çıkan yangın römorkörler, sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucunda söndürülmüştü.

1979 yapımı, 150 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki 33 mürettebatlı kuru yük gemisinin akıbeti hakkında bilgi veren Samsun Liman Başkanlığı yetkilileri, yangında ölen veya yaralananın olmadığı, savcılık soruşturması bittikten sonra Liman Başkanlığı’nın da kendi soruşturmasını yapacağını, ondan sonra da geminin tamire gideceğini ifade etti. Yangının korumalı bir alanda çıktığından sabotaj ihtimali olduğunu düşünmediklerini dile getiren yetkililer, savcılık soruşturması bittikten sonra kurumlarının da gerekli işlemleri yapacağını, bundan sonraki süreçte geminin mal sahiplerinin belirlediği bir tersaneye tamire gideceğini, sevindirici olan tarafın ise kimsenin ölmeden, yaralanmadan, burnu kanamadan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yardımıyla yangının söndürülmesi olduğunu ifade etti.