Anne adaylarını doğuma hazırlayan ve normal doğum korkularını yenmelerini sağlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu, 10 yılda 3 bin mezun verdi. Anne adayları aldıkları eğitimle normal doğuma hazır olduklarını ifade ettiler.

Anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi ve doğumlarını sağlıklı bir şekilde tamamlaması amacıyla Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu’nda bugüne kadar 3 bin kişiye eğitim verildi. Gebelik egzersizleri, pilates, yeni doğan bakımı, emzirme, yıkama gibi birçok eğitimlerden geçen anne adayları 4 haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

"Normal doğum tercih edilmeli"

Anne adaylarına sertifikalarını veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Gebe okulundan şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişi hizmet aldı. Sertifikasyon programında ise 3 bininci mezunlarımızı verdik. Anne adaylarımız çok güzel bir yolcuğun içindeler. Bu yolculukta profesyonel bir ekip, anne adaylarının doğum öncesi ve doğum sonrası zihinlerinde oluşabilecek soru işaretlerine cevap veriyor. Annelerimizin normal doğumu tercih etmesini istiyoruz. Sezaryen direkt bir doğum yöntemi değildir. Sezaryen bebeğin bir sağlık problemi olacağı zaman tercih edeceği bir cerrahi girişimdir" dedi.

Normal doğum korkularını yendiler

Anne adayı Büşra Ajbek, "Hizmet anne karnından doğum sonraki sürece kadar devam ediyor. Anne karnında bebeğin gelişimi nasıl, normal doğum nasıl yapabiliriz, doğum sancısı ile nasıl baş edebiliriz, bebek doğduktan sonra nasıl emzirebiliriz, yıkayabiliriz bu konularda bilgi edindik. Nefes egzersizi ve pilates eğitimi aldık" diye konuştu.

Beyza Nur Kerim, "Gebe okulundan yeni doğan süreci hakkında, anne ve bebek sağlığı hakkında bilgiler edindik. Normal doğum hakkında daha gerçekçi bilgiler edinmiş olduk. Doğumhanenin o kadar da korkutucu bir yer olmadığını fark ettik. Bebek dostu hastanede güvenli doğum yapmayı düşünüyoruz. Biz de 3 bininci mezun olduk" şeklinde konuştu.

Mezun olan anneler için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde pasta kesimi yapıldı. Sertifikalarını alan anne adaylarının toplu fotoğraf çekimi ile eğitim son buldu.