Samsun’daki eczacılar, Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağı patlamasında mağdur olanlar için kumanya desteğinde bulundu.

Samsun’daki eczacılar, Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağı patlamasında mağdur olanlar için kumanya desteğinde bulundu.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 bölge eczacı odasının bugün Ankara Tandoğan’da düzenleyeceği ‘Büyük Eczacı Mitingi’ patlama nedeniyle iptal olurken, mitinge kayıt yaptıran eczacılar ve çalışanları için hazırlanan kumanyalar patlama bölgesine gönderiliyor.

Samsun Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ferhat Karacan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Büyük Eczacı Mitingimize kayıt yaptıran 30 bin eczacı ve eczane çalışanı için hazırladığımız 60 bin kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’a ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği’ne teslim edilmiştir. Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle bir kez daha Bartın’a ve tüm milletimize geçmiş olsun. Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.