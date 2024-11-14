Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ve 17 ilçenin 2025 mali yılı toplam bütçeleri 30 milyar 326 milyon TL.

2025 yılına az bir süre kala belediyelerin mali bütçeleri de belli oluyor. 17 ilçeye sahip olan Samsun’un da yeni yıldaki mali bütçeleri de belli oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi, 2025 yılındaki yatırım ve hizmetleri bu bütçelerden karşılayacaklar.

2025’te belediyelerin toplam bütçesi 30,3 milyar TL

Bütçe sıralamasında ilk sırayı Samsun Büyükşehir Belediyesi alıyor. SBB’nin 2025 yılı mali bütçesi 18 milyar TL’yi aşacak. 2 milyar 555 milyon TL bütçeli Atakum Belediyesi 2’nci sırada yer alırken, İlkadım Belediyesi 2 milyar 247 milyon TL ile 3’üncü sırada bulunuyor. Bu ilk 3 sıradaki belediyeleri 1 milyar 460 milyon TL ile Çarşamba Belediyesi, 1 milyar 125 milyon TL ile Bafra Belediyesi, 950 milyon TL ile Tekkeköy Belediyesi, 750 milyon TL ile Canik Belediyesi, 658 milyon TL ile Vezirköprü Belediyesi, 543 milyon TL ile Terme Belediyesi, 433 milyon TL ile Havza Belediyesi, 255 milyon TL ile 19 Mayıs Belediyesi, 235 milyon TL ile Alaçam Belediyesi, 199 milyon TL ile Kavak Belediyesi, 185 milyon TL ile Ladik Belediyesi, 177 milyon TL ile Ayvacık Belediyesi, 175 milyon TL ile Asarcık Belediyesi, 150 milyon TL ile Salıpazarı Belediyesi ve 95 milyon TL ile Yakakent Belediyesi takip ediyor.

Yeni yılda belediyelerin kullanmayı öngördükleri 30 milyar 326 milyon 635 bin TL’lik bütçelerde borçlanma görünmüyor.