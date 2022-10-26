Samsun İl Müftülüğü tarafından il genelinde açılan 337 sınıfta 4 bin 611 minik öğrenci 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim görüyor.

Samsun İl Müftülüğü tarafından il genelinde açılan 337 sınıfta 4 bin 611 minik öğrenci 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim görüyor.

2022 -2023 eğitim-öğretim döneminde Samsun’daki 4-6 yaş Kur’an kursları yoğun ilgiyle başladı. Minik öğrencilere din eğitiminin verildiği kurslarda, alanında uzman öğreticiler görev yapıyor. 2021’de 138 olan sınıf sayısı ise bugün 337’ye çıkarıldı. Öğrenci kapasitesinin artırıldığı kurslarda minikler geleceğe hazırlanıyor.

"Kur’an ahlakıyla ahlaklandırmak bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır"

Kurslarla ilgili bilgi veren Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Çocuk gelişimi ailede başlayan şumullü bir eğitim sürecidir. Çocuklarımıza aile ortamında sunduğumuz doğal eğitim şartları, 4-6 yaş döneminde okul öncesi kurumlarda ve kurslarımızda sonra da okullarda devam ediyor. Adeta tabiri caizse itinayla nakşettiğiniz çocuklarınızın eğitim sürecine Kur’an kurslarımız vasıtasıyla artık bizler dahil oluyoruz. Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur’an-ı Kerim ile ve Peygamberimizin (Sallallahü aleyhi sellem) örnek hayatıyla buluşturarak onlara ahlak eğitimi vermek, onları Kur’an ahlakıyla ahlaklandırmak bizim öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Alanında eğitim Kur’an kursu öğreticilerimizin drama ve ve oyun teknikleriyle, sevgi diliyle gerçekleştirdiği değer ve ahlak eğitiminin yanında halk eğitimi merkezleri aracılığı ile kurslarımızda açtığımız akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sanat etkinlikleri gibi kurslarla çocuklarımızı gelişimlerine uygun aktivitelerle geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki tertemiz bir fıtratla hayata gözlerini açan çocuklarımız; Rabb’imizin bize en nadide emaneti ve en sevgili nimetidir. Dolayısıyla bu nimet karşısında birtakım sorumluluklarımız olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Bu sorumluluk bilinciyle ilimizde, imkanlarımız ölçüsünde 4-6 yaş sınıflarımızın sayısını artırmaya, talebi karşılamaya çalışıyoruz. 2021 yılında 138 olan sınıf sayımız bu yıl 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 17 ilçemizde toplam 337’ye ulaştı. 337 öğreticimizle çocuklarımıza ahlak ve değer eğitimi sunmaya devam ediyoruz. Bu kurslarda görev yapan öğreticilerimizin tamamı en az 4 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu ya da eğitim durumuna ilaveten 380 saatlik çocuk gelişimi ve eğitimi sertifikasına sahiplerdir. Bunun yanında büyük bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerle, oyunla öğretim, drama ile ahlak eğitimi vb. profesyonel eğitimlere katıldı. Bu noktada işini önemseyen ve alanında eğitimli, pedagojik formasyon sahibi büyük bir eğitim ordusuyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.