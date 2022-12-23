Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı. Bu kaza da maddi hasarla atlatıldı. Kaza nedeniyle kilitlenen trafik, polislerin müdahalesi sonucu açıldı.

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