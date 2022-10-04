Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırın yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırın yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 32 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Kalelioğlu idaresindeki 33 AES 55 plakalı tır, Irmak Sırtı Kavşağı’na dönmek isteyen Yaşar Uçar idaresindeki 38 VR 581 plakalı kamyona çarpmamak için manevra yapınca Kolay Mırık idaresindeki 55 AFZ 82 plakalı tır önce 38 VR 581 plakalı kamyona ve ardından da 33 AES 55 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 33 AES 55 plakalı tır yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Direkte elektrik olduğu için elektrik şirketi ekipleri kaza yerine gelerek akımı kesti. Yaralanan tır sürücüsü Samet Kalelioğlu ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 40 dakika araç trafiğine kapalı kaldı. Direklerdeki elektrik kesildikten sonra yol araç trafiğine yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.