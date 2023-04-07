Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 motorize yunus polisi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Batıpark mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli yunus ekibi trafik kazasına karıştı. Kazada 55 A 4857 plakalı motosiklette bulunan polisler M. B.(32) ve Ö. F. D.(29) yaralandı. Polisler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralanan polislerin hastaneye kaldırılmasının ardından kaza mahalline gelen ekipler, inceleme başlattı. Kazaya karışmış olabileceği düşünülen bir otomobilin sürücüsünün bilgisini alan ekipler, kazayla ilgisinin olup olmadığını sordu. Otomobil sürücüsü de polislere, “Ben kazaya karışmadım. Dikiz aynasından baktığımda polisleri yerde gördüm ve arabamı kenara çektim” dedi.

Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertan Kartal da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.