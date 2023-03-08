Samsun’da Yunus polisinin kullandığı motosiklet, bir başka motosikletle çarpıştı. Kazada 1’i polis 3 kişi yaralandı.

Samsun’da Yunus polisinin kullandığı motosiklet, bir başka motosikletle çarpıştı. Kazada 1’i polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus polisi Erkan K. idaresindeki motosiklet ile Mustafa A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada polis memuru Erkan K. ile motosiklet sürücüsü Mustafa A. ve yanında bulunan Furkan Keskin yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.